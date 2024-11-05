UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı!
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı, 6 Kasım Çarşamba ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü TSİ 20.45'te İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise perşembe günü TSİ 23.00'da Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 4. hafta, perşembe günü oynanacak 17 karşılaşmayla tamamlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
6 KASIM ÇARŞAMBA
18.30 Beşiktaş - Malmö
7 KASIM PERŞEMBE
20.45 Eintracht Frankfurt - Slavia Prag
20.45 Bodo/Glimt - Karabağ
20.45 FCSB - Midtjylland
20.45 Galatasaray - Tottenham
20.45 Elfsborg - Braga
20.45 Nice - Twente
20.45 Olympiacos - Rangers
20.45 Ludogorets - Athletic Club
20.45 Union SG - Roma
23.00 Ajax - Maccabi Tel-Aviv
23.00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe
23.00 Dynamo Kiev - Ferencvaros
23.00 RFS - Anderlecht
23.00 Viktoria Plzen - Real Sociedad
23.00 Manchester United - PAOK
23.00 Lazio - Porto
23.00 Hoffenheim - Lyon