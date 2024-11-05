UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30'da Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında perşembe günü TSİ 20.45'te İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ise perşembe günü TSİ 23.00'da Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 4. hafta, perşembe günü oynanacak 17 karşılaşmayla tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

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6 KASIM ÇARŞAMBA 18.30 Beşiktaş - Malmö 7 KASIM PERŞEMBE 20.45 Eintracht Frankfurt - Slavia Prag 20.45 Bodo/Glimt - Karabağ 20.45 FCSB - Midtjylland 20.45 Galatasaray - Tottenham 20.45 Elfsborg - Braga 20.45 Nice - Twente 20.45 Olympiacos - Rangers 20.45 Ludogorets - Athletic Club 20.45 Union SG - Roma 23.00 Ajax - Maccabi Tel-Aviv 23.00 AZ Alkmaar - Fenerbahçe 23.00 Dynamo Kiev - Ferencvaros 23.00 RFS - Anderlecht 23.00 Viktoria Plzen - Real Sociedad 23.00 Manchester United - PAOK 23.00 Lazio - Porto 23.00 Hoffenheim - Lyon