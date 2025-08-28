Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica’ya konuk oldu. Estadio da Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı. Devler Ligi’ne play-off turunda veda eden sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin 24 muhtemel rakibi kesinleşti. Kanarya'nın tüm rakipleri ise bugün oynanacak karşılaşmaların ardından netleşecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri…