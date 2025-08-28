Habertürk
        UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi. Portekiz ekibine 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda eden sarı lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. ''Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?'' sorusu bu noktada taraftarların gündemindeki yerini aldı. Kanarya'nın tüm muhtemel rakipleri bugün oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, UEFA Avrupa Ligi kura tarihi ve saati...

        28.08.2025 - 12:29
        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica’ya konuk oldu. Estadio da Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı. Devler Ligi’ne play-off turunda veda eden sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin 24 muhtemel rakibi kesinleşti. Kanarya'nın tüm rakipleri ise bugün oynanacak karşılaşmaların ardından netleşecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri…

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

          Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki tüm muhtemel rakipleri, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından belli olacak.

        • 4

          İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

          Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026 tarihinde oynanacak.

          Fenerbahçe, her torbadan ikişer takımla eşleşecek. Sarı-lacivertliler, lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.

          Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

        • 5

          24 MUHTEMEL RAKİP KESİNLEŞTİ

          Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

          1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

          2.Torba: Fenerbahçe, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

          3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

          4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

        • 6
