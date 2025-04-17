Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi çeyrek final: Athletic Bilbao- Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Athletic Bilbao- Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Athletic Bilbao ile Rangers kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere Rangers Park'da oynanan ilk müsabaka 0-0 sonuçlanmıştı. Rövanş maçına gelinmesiyle karşılaşmaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Athletic Bilbao- Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın başlama saati ve muhtemel kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 17.04.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Athletic Bilbao- Rangers maçına sayılı saatler kaldı. Rangers Park'da oynanan ilk karşılaşmanın 0-0 sonuçlanmasıyla gözler rövanş maçına çevrildi. Futbolseverler karşılaşmaya dair detayları ve muhtemel kadrosunu araştırıyor. Peki, Athletic Bilbao- Rangers maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          ATHLETİC BİLBAO- RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

          Athletic Bilbao- Rangers maçı 17 Nisan Perşembe (bugün) 22.00'de oynanacak.

          ATHLETİC BİLBAO- RANGERS CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          ATHLETİC BİLBAO- RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

          San Mames Barria'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          ATHLETİC BİLBAO MUHTEMEL 11

          Simon, De Marcos, Vivian, Alvarez, Lekue, De Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Williams, Sannadi

        • 5

          RANGERS MUHTEMEL 11

          Kelly, Tavernier, Souttar, Balogun, Rıdvan, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Hagi, Dessers

        Manchester United- Lyon maçı ne zaman?
        Manchester United- Lyon maçı ne zaman?
        Frankfurt- Tothenham maçı ne zaman?
        Frankfurt- Tothenham maçı ne zaman?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Habertürk Anasayfa