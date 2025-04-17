Athletic Bilbao- Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Athletic Bilbao ile Rangers kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere Rangers Park'da oynanan ilk müsabaka 0-0 sonuçlanmıştı. Rövanş maçına gelinmesiyle karşılaşmaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Athletic Bilbao- Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın başlama saati ve muhtemel kadrosu...
- 1
Athletic Bilbao- Rangers maçına sayılı saatler kaldı. Rangers Park'da oynanan ilk karşılaşmanın 0-0 sonuçlanmasıyla gözler rövanş maçına çevrildi. Futbolseverler karşılaşmaya dair detayları ve muhtemel kadrosunu araştırıyor. Peki, Athletic Bilbao- Rangers maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
- 2
ATHLETİC BİLBAO- RANGERS MAÇI NE ZAMAN?
Athletic Bilbao- Rangers maçı 17 Nisan Perşembe (bugün) 22.00'de oynanacak.
- 3
ATHLETİC BİLBAO- RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?
San Mames Barria'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor 1'den canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
ATHLETİC BİLBAO MUHTEMEL 11
Simon, De Marcos, Vivian, Alvarez, Lekue, De Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Williams, Sannadi
- 5
RANGERS MUHTEMEL 11
Kelly, Tavernier, Souttar, Balogun, Rıdvan, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Hagi, Dessers