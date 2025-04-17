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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi çeyrek final: Manchester United- Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Manchester United- Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United ile Lyon kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere Fransa'da oynanan ilk müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı. Rövanş maçına gelinmesiyle karşılaşmaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Manchester United- Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın başlama saati ve muhtemel kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:24
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        • 1

          Manchester United- Lyon maçına sayılı saatler kaldı. Lyon'da oynanan ilk karşılaşmanın 2-2 sonuçlanmasıyla gözler rövanş maçına çevrildi. Futbolseverler karşılaşmaya dair detayları ve muhtemel kadrosunu araştırıyor. Peki, Manchester United- Lyon maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          MANCHESTER UNİTED- LYON MAÇI NE ZAMAN?

          Manchester United- Lyon maçı 17 Nisan Perşembe (bugün) 22.00'de oynanacak.

          MANCHESTER UNİTED- LYON CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          MANCHESTER UNİTED- LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

          Old Trafford'da oynacak zorlu mücadele tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 4

          MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

          Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Garnacho, Fernandes, Höjlund

        • 5

          LYON MUHTEMEL 11

          Lucas Perri, Maitland, Mata, Niakhate, Tagliafico, Matic, Tolisso, Almada, Cherki, Mikautadze, Lacazette

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