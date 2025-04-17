Manchester United- Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United ile Lyon kozlarını paylaşacak. Hatırlanacağı üzere Fransa'da oynanan ilk müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı. Rövanş maçına gelinmesiyle karşılaşmaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Manchester United- Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın başlama saati ve muhtemel kadrosu...
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Manchester United- Lyon maçına sayılı saatler kaldı. Lyon'da oynanan ilk karşılaşmanın 2-2 sonuçlanmasıyla gözler rövanş maçına çevrildi. Futbolseverler karşılaşmaya dair detayları ve muhtemel kadrosunu araştırıyor. Peki, Manchester United- Lyon maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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MANCHESTER UNİTED- LYON MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United- Lyon maçı 17 Nisan Perşembe (bugün) 22.00'de oynanacak.
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MANCHESTER UNİTED- LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Old Trafford'da oynacak zorlu mücadele tabii spor'dan canlı yayınlanacak.
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MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11
Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Garnacho, Fernandes, Höjlund
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LYON MUHTEMEL 11
Lucas Perri, Maitland, Mata, Niakhate, Tagliafico, Matic, Tolisso, Almada, Cherki, Mikautadze, Lacazette