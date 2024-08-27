UEFA Atilla Karaoğlan'ı görevlendirdi

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Andora'nın UE Santa Coloma ile İzlanda'nın Vikingur Reykjavik takımları arasında 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off ikinci müsabakasını yönetecek.

Andora'nın Andorra la Vella şehrinde Estadi Nacional Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Mustafa İlker Coşkun AVAR olarak görev yapacak.