Udinese-Roma maçı, savunma oyuncusu Ndicka'nın fenalaşması üzerine tatil edildi

Serie A'nın 32. haftasında oynanan ve 1-1 berabere devam eden Udinese-Roma mücadelesinin ikinci yarısında, konuk takımda forma giyen 24 yaşındaki Evan Ndicka rahatsızlanarak topsuz alanda kendini yere bıraktı.

Fildişi Sahilli futbolcu yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hakem Luca Pairetto iki takımla yaptığı müzakerelerin ardından maçı tatil etti.

Roma'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Evan Ndicka'nın saha içinde geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından Udinese ile Roma arasındaki maç tatil edildi. Oyuncunun bilinci açık ve kontroller için hastaneye götürüldü." ifadeleri kullanıldı.