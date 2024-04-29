Udinese'de sportif direktörlük için Tolgay Arslan sesleri

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İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, kötü bir sezon geçirirken bitime 4 hafta kala düşme hattında yer alıyor. Bu sezon sadece 4 galibiyet alabilen Udinese, üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör Gabriele Cioffi ile yollarını ayırırken göreve İtalyan efsane Fabio Cannavaro'yu getirdi. Cannavaro ile ilk maçında Bologna deplasmanından beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, ligde kalmak için 4 kritik maç oynayacak.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK İÇİN ADI GEÇİYOR Udinese'de kötü geçen sezonda 3. teknik adam göreve gelirken sportif direktör Federico Balzaretti'nin de koltuğunun sallantıda olduğu aktarıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre bu mevki için tanıdık bir isim gündemde. Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydikten sonra Udinese'nin yolunu tutan, şimdi ise Avustralya ekibi Melbourne City'de forma giyen Tolgay Arslan, eski takımının sportif direktör adayları arasında ilk sırada yer alıyor. Futbolculuk kariyerine devam etse de bu alanda eğitimini de alan Tolgay Arslan, yeni sezonda İtalyan ekibinde sportif direktör olarak görev alabilir.

TEKNİK ADAMLIK İSTEMİYOR Geçtiğimiz cumartesi Habertürk TV'de yayınlanan HTSPOR'a konuk olan Tolgay Arslan, kariyeri ile ilgili de konuşmuştu. 33 yaşındaki futbolcu, Melbourne City'nin de sahibi olan City Group bünyesinde futbolculuk sonrası planlara da başladığını belirtirken teknik adamlık yerine sportif direktörlük görevlerini istediğini ifade etmişti.