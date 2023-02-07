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UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 7 Şubat 2023 Uçak seferleri iptal mi edildi? Anadolu Jet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal?

İptal edilen uçak seferleri 7 Şubat: Anadolu Jet, Pegasus ve THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal?

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından uçuşlarda aksama oldu. 7 Şubat iptal olan uçak seferleri, uçuşu olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Anadolu Jet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY iptal olan seferler listesi...

Giriş: 07.02.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İptal olan uçak seferlerinde son durum bilgileri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altındayken Kahramanmaraş ve Gaziantep'te art arda depremler meydana geldi. 10 il başta olmak üzere pek çok ili de sallayan depremin ardından uçak seferlerinde güncellemeler oldu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre 238 sefer iptal edildi. İşte, Anadolu Jet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY iptal olan seferler sorgulama ekranı...

  • UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

    Diyarbakır-Şanlıurfa arası bağlantı yollarında yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde iptaller oldu. İstanbul, Ankara uçak seferleri iptal olurken İzmir Antalya seferleri ise gecikmeli gerçekleşiyor. 

     

    Iğdır'da yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

  • THY 238 UÇUŞ SEFERİNİ İPTAL ETTİ!

    THY, İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 5-6 şubattaki 238 seferini iptal etti.

  • THY'DEN AÇIKLAMA!

    THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı toplam 238 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, 

    "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.

  • SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ UÇUŞLAR AZALTILACAK

    İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda 7 Şubat Salı ve 8 Şubat Çarşamba günleri yüzde 25 azaltma yapılacak.

     

    Havalimanının işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'daki hava durumuna ilişkin toplantı yaptığı belirtildi.

  • "YÜZDE 25 ORANLARINDA UÇUŞ AZALTMASI YAPILACAK"

    Yapılan açıklamada "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 7-8 Şubat tarihlerinde yüzde 25 oranlarında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

  • PEGASUS HAVA YOLLARI'NDAN DEPREM BÖLGESİNE EK SEFER PLANLAMASI

    Pegasus Hava Yolları, yardım ekipleri ve deprem bölgesine gitmek isteyenler için ek sefer planlaması yapıldığını açıkladı. Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a ve bu illerden Sabiha Gökçen'e dönüşler için ek sefer planlamasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

  • SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ

  • İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞ BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

     

  • ANADOLU JET İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI TIKLAYINIZ

     

     

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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