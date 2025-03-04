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        Haberler Bilgi Yaşam Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir, son cemre nereye düşecek?

        Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir, son cemre nereye düşecek?

        Cemre düşmesi sırasıyla gerçekleşiyor. Birinci ve ikinci cemre düştü. Şimdi sıra son cemrenin düşme tarihine çevrildi. Üçüncü cemre, halk arasında baharın gelişiyle ilgili önemli bir olaydır. Cemreler, kışın soğuklarından sonra gelen sıcaklık artışını simgeler ve bu olaylar üç aşamada gerçekleşir. Peki Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir, son cemre nereye düşecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:05
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        • 1

          Üçüncü cemre düşme tarihi belli oldu. Cemre düşmesi, geleneksel olarak baharın müjdecisi olarak kabul edilir ve bu dönemde havaların ısınmasıyla doğanın canlanmaya başladığı düşünülür. Peki cemre ne zaman düşüyor? İşte, 2025 cemre düşme tarihi

        • 2

          CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

          Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

          Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

        • 3

          CEMRE NEDİR?

          "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

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