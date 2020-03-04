Baharın habercisi olan cemre düşmesi bir hafta ara ile havaya, suya ve toprağa düşüyor. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düşmüştü. İlk cemrenin ardından bir hafta sonra ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü. Üçüncü yani son cemrenin ne zaman toprağa düşeceği ise halk tarafından merak ediliyor. İşte üçüncü cemrenin düşeceği tarih...

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Ateş, kor anlamına gelen cemre halk arasında sıcaklığın artması ve baharın habercisidir. Cemre düşmesi bir hafta ara ile olur ve ilk önce havaya daha sonra suya en son ise toprağa düşer. 19-20 Şubat'ta havaya, 26-27 Şubat'ta suya düşen cemrenin ardından son cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

İlkbaharın başlangıcında yedişer gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşmesi ile sıcaklık artışının gerçekleşmesine cemre düşmesi denir. Bahar bayramı nevruzun yaklaştığının habercisi olan cemre düşmesi, hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeni ile otlatamadıkları hayvanları otlatmaya çıkarmalarının, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme zamanının geldiğini ifade eder.