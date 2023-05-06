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Doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı? Ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete'de! Doğalgaz hangi tarihlerde ücretsiz olacak?

Ücretsiz doğalgaz kararı Resmi Gazete'de! Doğalgaz hangi tarihlerde ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında evlerde kullanılan doğalgazın ücretsiz olup olmadığı gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,"Ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum." ifadeleri ile açıkladığı ücretsiz doğalgaz kullanımının esaslarını belirleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş: 06.05.2023 - 08:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde yaptığı açıklamalar sonrasında doğalgaz indirimi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Doğalgaza indirim mi geldi, ücretsiz mi oldu? ve ödenen faturalar iade edilecek mi? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

  • DOĞALGAZA İNDİRİM Mİ GELDİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:

    "Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğalgaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik." ifadelerini kullandı.

  • DOĞALGAZ ÜCRETSİZ, BEDAVA MI OLDU?

    "Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. 

  • ÜCRETSİZ DOĞALGAZ KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • "DOĞALGAZ FATURLARI BAKANLIK BÜNYESİNDEN KARŞILANACAK"

    Resmi Gazete'de yer alan kararla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

  • DOĞALGAZ FATURASI HANGİ AY ÜCRETSİZ OLACAK VE NE ZAMAN ÖDENECEK?

    19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pekçok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun."

  • "1 AY BOYUNCA KONUTLARDA DOĞALGAZ ÜCRETSİZ OLACAK"

    Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum: 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Isınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pekçok müjdeyle çıkacağız. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye Yüzyılı inşasının yolunda durmayacağız. 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyaphısını Türkiye Yüzyılı'yla taçlandıracağız.

  • AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK

    Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor.  1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

  • EPDK BAŞKANI: VATANDAŞIMIZIN TEREDDÜ OLMASIN

    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Bedava Doğal Gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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