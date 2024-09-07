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        Haberler Bilgi Yaşam Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları sorgulama

        Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

        MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih için araştırmalar sürüyor. Belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen adayı, göreve başlamayı bekliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında uyum haftası 2 Eylül'de başladı. Okullar ise 9 Eylül'de açılacak. Bu tarihe sayılı günler kala gözler ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 08.09.2024 - 00:02
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        • 1

          2024-2025 ücretli öğretmenlik başvuruları tamamlandı. Belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurularına odaklandı. Başvuruları kabul edilen öğretmenler, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydını görevlendirildikleri okula teslim edecekler. Peki 2024-2025 MEB ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) açıklama gelmedi.

          Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandığında bakanlık, öğretmenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapacak.

        • 3

          ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Ayrıca sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesinden ve il - ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

        • 4

          Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

        • 5

          Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.

        • 6
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