30 EKİM 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapanların atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB) açıklandı. MEB'in internet sitesinde yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının belli olduğu bildirildi. Ücretli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır? detaylar haberimizde.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2018
Ücretli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlik için yaptıkları başvurular, yapılan değerlendirmenin ardından açıklandı. Ücretli öğretmenlik atama sonuçlarına, "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
NOT: Bu sayfada ilan edilen atama / görevlendirme sonucu, kadrolu öğretmenler için kararname / sözleşmeli öğretmenler için görevlendirme onayı düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA BAŞVURULARI
MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olan öğretmenlerin sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruları 26 Eylül'e kadar alındı. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alındı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!