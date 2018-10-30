Ücretli öğretmenlerden sözleşmeli pozisyon için başvuru yapanların atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB) açıklandı. MEB'in internet sitesinde yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının belli olduğu bildirildi. Ücretli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır? detaylar haberimizde.

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ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2018

Ücretli öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlik için yaptıkları başvurular, yapılan değerlendirmenin ardından açıklandı. Ücretli öğretmenlik atama sonuçlarına, "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

NOT: Bu sayfada ilan edilen atama / görevlendirme sonucu, kadrolu öğretmenler için kararname / sözleşmeli öğretmenler için görevlendirme onayı düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA BAŞVURULARI

MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olan öğretmenlerin sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruları 26 Eylül'e kadar alındı. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alındı.