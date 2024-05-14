ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fatih ve Eda, ailelerinden habersiz evlenmişlerdir. Arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memurluğu yapmasını ve Adana'da ailelerinin karşısında nikahlarını kıymalarını isterler. Adana'ya yaptıkları yolculukta nikah şahidi olarak yanlarında Haktan ve Utku da gelir. Fakat yolculukları sırasında başlarına gelen talihsizlikler düğüne yetişmelerini zorlaştırır.

ÜÇLÜ PÜRÜZ OYUNCULARI KİMLER?

Okan Cabalar,

Emrah Kaman,

Korhan Herduran,

Müfit Kayacan,

Nilgün Kasapbaşoğlu

Özgür Can Çoban,

Ecenaz Üçer

Hakan Altıner

Selim Erdoğan

Deniz Gündoğdu

Bora Karakul