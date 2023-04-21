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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, yarı final müsabakasında Litvanyalı Mantas Knystautas’ı 8-0 mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonaya 1-8 turundan başlayan Rıza Kayaalp, Sırp Boris Petrusic’i 8-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik’in rakibi olan Rıza, minderden 8-0’lık üstünlükle ayrılarak yarı finale yükselen isim oldu. Yarı finalde de milli sporcu Litvanyalı Mantas Knystautas’ı 8-0 mağlup ederek final biletini aldı.

ALİ CENGİZ DE FİNALE ADINI YAZDIRDI

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 87 kilogramda Ali Cengiz, yarı finalde Gürcü Lasha Gobadze’yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonaya 1-8 turundan başlayan Ali Cengiz, Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg’un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov ile çekişmeli bir müsabaka sergileyen Ali Cengiz, 1-1’lik skorla adını yarı finale yazdırdı.

Ali Cengiz, yarı finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze’yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

ADEM BURAK UZUN ALTIN MADALYA İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilogramda Adem Burak Uzun, yarı finalde Gürcü rakibi Nugzari Tsurtsumia’yı 13-3 yenerek finale yükseldi. Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Adem, Ermeni rakibi Rudik Mkrtchyan’ı 12-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Gürcü rakibi Nugzari Tsurtsumia ile karşılaşan sporcumuz minderden 13-3 üstün ayrılarak finale yükseldi.

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