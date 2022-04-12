'Üç Kuruş'un 'Neriman'ı diziye veda etti!

HABERTURK.COM

'Üç Kuruş'un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde; Leyla'nın vurulduğunu öğrenen Neriman derinden sarsıldı. Hastaneye gittiğinde Saliha ile karşılaşan Neriman, annesinden Baybars konusunda bir şeyler yapması gerektiğini duydu.

Ailesi için gözünü karartan Neriman, finalde Baybars'la yüzleşti. Baybars'a silah doğrultup onu vurduğu sırada gelen Kılıç ise Neriman'ı hiç düşünmeden öldürdü. Neriman hayatını kaybederken Leyla gözlerini açtı. Neriman'ın kaybından sonra Çaka ailesinin yaşayacakları merakla bekleniyor.

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA #BİZDENOLMAZ DEDİ

'Üç Kuruş', 22. bölümüyle TOTAL'de 4.29 izlenme oranı (rating), 10.75 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.10 izlenme oranı (rating), 10.24 izlenme payı (share), AB'de 2.99 izlenme oranı (rating), 7.75 izlenme payı (share) elde etti. Heyecanın hız kesmediği bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Bölüm etiketi #bizdenolmaz 11 saat 5 dakika, #üçkuruş etiketi ise 5 saat boyunca Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı.

ÇETİN, AİLESİYLE TANIŞTI

Çaka ailesi heyecanla Efe ile Leyla'nın düğün hazırlıklarına başlarken Kılıç da onları adım adım takip etti. Çetin'i aileye dahil etmek isteyen Kartal, düğüne onu da getirdi. Saliha'nın evine gelen Çetin, yıllardır hiç görmediği ailesiyle tanıştı.

"Bu çocuk sizin kardeşiniz..."

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ŞAHİN, ŞESU'YU KURTARDI

Düğün hazırlıkları yapılırken Şesu'nun ortalıktan kaybolması herkesi telaşlandırdı. Kılıç tarafından vurulan Şesu, bu sırada ağır yaralı olarak tedavi altındaydı. Olay yaşandıktan sonra Şahin'in Şesu'yu ortadan kaldırmak yerine gizlice kurtardığı ortaya çıktı. Ruşen ve Kartal, Peri'yi arayarak Şesu'yu sordu. Peri ise Şahin'in baskısıyla onlara yalan söylemek zorunda kaldı.

Şahin, Şesu'nun hayatını kurtarıyor;

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KILIÇ, LEYLA'YI VURDU

Efe, düğün günü bir işi olduğunu söyleyerek uzun süre ortadan kaybolurken nikah memuru geldiğinde Efe'nin hala dönmemesi gerilimi artırdı. Efe, herkesi şaşırtan bir hamle yaparak Oktay'la birlikte nikaha yetişti. Efe'nin düğüne Oktay'ı da hazırlayıp getirmesi duygu dolu anlara sahne oldu. Leyla babasına sıkı sıkı sarılırken, Kartal uzun süredir görmediği babası karşısında gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Leyla ile Efe imzaları atarak dünyaevine girdi. Mutlu aile tablosunda her şey sorunsuz ilerlerken Kılıç'ın darbesi düğünü darmadağın etti. Elinde silahıyla düğünü basan Kılıç, Leyla'yı vurdu.

Efe ile Leyla evleniyor;

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Kılıç, Leyla'yı vuruyor;

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KARTAL İLE ŞAHİN'İN KAVGASI NEFES KESTİ

Herkes apar topar Leyla'yı hastaneye yetiştirirken Kartal, Şahin'le yüzleşmeye gitti. Kılıç'ı öldürmek için yaptıkları plana sadık kalmayarak Leyla'nın vurulmasına sebep olan Şahin, Kartal'ın gazabına uğradı. İki kardeş arasında sert bir kavga yaşandı. Kavga sırasında Kartal'dan Leyla'nın başına gelenleri öğrenen Şahin büyük bir yıkım yaşadı. Leyla'nın vurulacağından haberi olmadığını söylese de Kartal'ın öfkesi dinmedi.

Kartal ile Şahin'in büyük kavgası;

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ŞAHİN VURULDU

Leyla'nın intikamı için yerinde duramayan Efe, babasına silah çekip Baybars'ı çağırmasını isterken Baybars'ı getirtemedi ancak adamını zorla aldı. Kılıç'ın nerede olduğu öğrenmek isteyen Efe, adamı konuşturarak yapacağı sevkiyatla ilgili bilgi aldı. Baybars ise planları değiştirerek bir ders vermek istediği Şahin'i sevkiyata gönderdi. Kartal, Efe ve Çetin silah sevkiyatı yapılacak mekana gittiğinde karşılarına Kılıç yerine Şahin çıktı. Efe, Şahin'den Kılıç'ı çağırmasını isterken Şahin, Baybars'ın kendisini gözden çıkardığını anladı. Efe, Kılıç'ı getirtmek için silahların olduğu depoyu patlattı. Tam bu sırada hastaneden haber gelince Efe, Kartal ve Çetin, Leyla'nın yanına gitmek zorunda kaldı. Sevkiyat alanında kalan Şahin ise alıcılara yakalandı ve vuruldu.

Şahin vuruluyor;

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'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!