Senaryosu; Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzasını taşıyan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş' bu akşam yayınlanacak. İşte Üç Kuruş dizisi çekim mekanları...

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kuruş dizisinin çekimleri Nişantaşı’nda gerçekleşiyor. Dizinin bir kısmı ise İstanbul Balat’ta yani Lonca Mahallesi olarak bilinen bölgede gerçekleşiyor. Yani dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi aslında Lonca Mahallesi’dir.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.