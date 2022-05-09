Üç Kuruş 25. bölüm yayınlandı! Show TV Üç Kuruş son bölüm full izle!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş'un yayınlanan son bölümü araştırılıyor. Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan ve yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş her pazartesi akşamı ekranlara geliyor. İşte Üç Kuruş dizisi 25. son bölüm izleme linki...

ÜÇ KURUŞ 25. SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Üç Kuruş son bölüm izleme linkine tıklayarak izleyebilirler.

ÜÇ KURUŞ 25. SON BÖLÜM İZLE

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Üç Kuruş 25. Bölüm Fragmanı yayında. Kartal ile Bahar’ın duygu dolu anlarının ekrana geldiği tanıtımda Baybars’ın “Eğer ben yerin dibine gireceksem o Kartal denen çocuk da girecek!” sözleri dikkat çekiyor. Şahin ve Çetin kavga ederken Çetin’in Şahin’den ne istediği merak konusu oluyor. Tutuklanan Adnan’ın ise Efe’ye “Bedelini ödemeye hazır ol!” demesi gerilimi artırıyor. Bahar’ı kaçıran ve Baybars’tan Kartal’ın kalbini getirmesi için emir alan Kılıç’ın yapacakları heyecanla beklenirken “Kartal Bahar’ı kurtarabilecek mi?” sorusunun yanıtı bekleniyor.