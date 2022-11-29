Üç aylar ne zaman başlayacak?

ÜÇ AYLAR NEDİR?
Recep, Şaban ve Ramazan olarak isimlendirilen üç aylarda; Müslümanlar günlük hayatına sorgulama, yenileme ve zenginleştirme suretiyle kendi iç dünyalarına dönerler.
İslam Ansiklopedisi, üç aylar hakkında şunu söylüyor;
"Üç ayların faziletine dair Hz. Muhammed'den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır."