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Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman başlıyor 2023?

Üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar; Hicri takvimde yer alan ve İslam dinine göre özel olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylarda Müslümanlar ibadete ve Allah'a yönelir. Ayrıca bu aylarda, Ramazan'a hazırlık yapılır. İşte, 2023 üç ayların tarihleri...

Giriş: 29.11.2022 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • İslamiyet'te özel sayılan üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan olarak isimlendirilir. Müslümanlar bu dönemi ibadet ve dua ile geçirir. Ayrıca Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır. Bu sebepten dolayı, üç aylar daha da özel sayılır. Peki 2023 yılında üç aylar ne zaman başlıyor? İşte, tüm detaylar...

  • ÜÇ AYLAR NEDİR?

    Recep, Şaban ve Ramazan olarak isimlendirilen üç aylarda; Müslümanlar günlük hayatına sorgulama, yenileme ve zenginleştirme suretiyle kendi iç dünyalarına dönerler. 

    İslam Ansiklopedisi, üç aylar hakkında şunu söylüyor;

    "Üç ayların faziletine dair Hz. Muhammed'den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır."

  • ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Recep, Şaban ve Ramazan; üç aylar olarak ifade ediliyor. Buna göre; üç ayların ilki olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü,  Şaban ayı 21 Şubat Salı, Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

  • RAMAZAN NE ZAMAN?

    2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak.

    Ramazan'ın bitişi olan 20 Nisan 2023 aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek

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