İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Üç Aylar; Recep, Şaban, Ramazan için geri sayım başladı. Dini İşler Başkanlığı 2024 takvimini paylaştı. Özellikle bu aylarda, Müslümanlar daha fazla dua ve ibadete yöneldiği için birçok kişi bu özel zamanları bekliyor. Peki, 2024 yılında Üç Aylar ne zaman başlıyor?