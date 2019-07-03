Uber taksici davasında mahkeme, bilirkişiye uyarıda bulundu. Mahkeme, rapor zamanında teslim edilmezse suç duyurusunda bulunacak.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları ile davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV şirketinin vekili hazır bulundu. Hakim, dosyanın bilirkişi heyetinde olduğunu, rapor sunulmadığını belirterek bilirkişi heyeti tarafından 60 günlük ek süre talebinde bulunulduğunu söyledi. Hakim, davalının Uber, davacısının Yeni Nesil Taksiciler Taş. ve İşl. Kooperatifi olan İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan dava dosyasının bu dosya ile aralarında fiili ve şahsi irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirildiğini kaydetti.

BİLİRKİŞİYE RAPORU ZAMANINDA TESLİM ET UYARISI

Birleşen dosyanın da bilirkişi heyetine verilmesine karar veren mahkeme heyeti, bu dosyalar yönünden de inceleme yapılmasının istenmesine karar verdi. Bilirkişi heyetine 60 günlük ek süre veren mahkeme heyeti, bu süre içerisinde raporun mutlak suretle ibraz edilmesine, aksi takdirde bilirkişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı uyarısında bulundu. Raporun süresinde teslim edilmemesi durumunda Bilirkişi Bölge Kurulu’na bilirkişilerin geçici ya da daimi bilirkişilik yapmalarının yasaklanması hususunda ihbarda bulunulacağı ihtar edildi. Duruşma ertelendi.