Galatasaray, 19 Yaş Altı Gelişim Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Ligin 37. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı futbol takımı, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.