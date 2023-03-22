AA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta, milli takımın golünü 49. dakikada Mertcan Ayhan attı. Almanya'nın gollerini ise 29. dakikada Charles Hermann ve 56. dakikada Noah Darvich kaydetti.

Grubun diğer maçında ise İspanya, Finlandiya'yı 2-1 yendi.

17 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Tur'daki bir sonraki maçını 25 Mart Cumartesi günü İspanya ile oynayacak.

Millilerin Almanya ile yaptığı karşılaşmayı Antalya'da kampta bulunan ümit, 18 Yaş Altı, 17 Yaş Altı Kız milli takımlarının teknik heyetleri ve oyuncuları ile UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı aday antrenörleri tribünden takip etti.

Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Macaristan ile birlikte 17 Mayıs-2 Haziran'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak.

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