Twitter bu hafta gerçekleşen ve önde gelen kişi ve kuruluşların gizliliğinin ihlal edildiği siber saldırıda bilgisayar korsanları tarafından yaklaşık 130 hesabın hedef alındığını açıkladı. Şirket, bilgisayar korsanlarının ABD başkanlık adayı Joe Biden, televizyon yıldızı Kim Kardashian, eski ABD Başkanı Barack Obama, milyarder Elon Musk ve Bill Gates gibi ünlü isimlerin
hesaplarını dijital para talep etmek için ele geçirdiğini açıklamıştı.
Twitter dün akşam yaptığı son açıklamasında, bilgisayar korsanlarının hedef aldıkları hesapların küçük bir kısmının
kontrolünü ele geçirebildiğini ifade etti. Şirket, bilgisayar korsanlarının hedef alınan hesaplardaki kişisel verilere erişip erişemediklerini araştırmaya devam ettiğini de ekledi.
Washington'dan pek çok kanun yapıcının olayın nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması için çağrıda bulunmasıyla ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) San Francisco bölümü hacklenme olayına dair soruşturma yürütüyor. FBI, siber saldırganların kripto para birimi dolandırıcılığı suçu işlediğini söyledi. Dijital paraların halka açık defter kayıtları, korsanların 100 bin dolardan fazla kripto para elde ettiğini gösterdi.
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