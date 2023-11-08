DLN ŞİRKETİNE 69 MİLYON PARA GİRİŞİ

Bir diğer şirket olan Dln Polat Güzellik ve Kozmetik şirketinin yüzde yüz ortağı ve yönetici Alper Kürşat Polat görülüyor. Çıkarılan bankacılık kayıtlarına göre 2022 ile 2023 yılı arasında 69 milyon 611 bin 077 lira para girişi oldu.