Twitter erişim sorunu 300 milyon dolara mal oldu!

Sosyal ağ Twitter'da dün yaşanan erişim sorunu, şirkete dünyanın bazı bölgelerinde erişilemezken, yaşanan bu sorun, kısa süre olmasına karşın, şirketin hisselerine de yansıdı. Twitter'ın ABD borsalarında işlem gören hisseleri yüzde 1 oranında değer kaybetti.

Gün içinde 37.7 dolara çıkan Twitter hisseleri, erişim sorununun yaşanmasının ardından yüzde 1.3’lük kayıpla 37.2 dolara geriledi. Bu hareketin etkisiyle Twitter’ın piyasa değeri de yaklaşık 300 milyon dolarlık kayıpla 28.9 milyar dolardan, 28.6 milyar dolar düzeyine indi. Şirket dünkü bu kaybın ardından bugün ise ABD borsalarında yüzde 1’e yakın yükselişle güne başladı.

‘BİZİ ÖZLEDİNİZ Mİ?’

Twitter'a dün akşam saatlerinde girmeye çalışanlar, yaklaşık bir saat boyunca "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" hata mesajıyla karşılaştı.

Türkiye saati ile 20:46'da başlayan sorun 22:00'ye doğru giderildi. Sosyal medya platformlarındaki erişim sorunlarını izleyen DownDetector sitesine ulaşan Twitter ile ilgili sorun bildirimi sayısı 70 bini geçti.

Twitter, sorunun nedeniyle ilgili olarak, "İç konfigürasyon değişikliği nedeniyle Twitter servis dışı kalmıştır. Bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor" açıklamasını yaptı. Sosyal ağ sorunun giderilmesinin ardından "Bizi özlediniz mi?" tweet’ini paylaştı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook hesabından Twitter'a erişim sorunuyla ilgili "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasını yaptı.