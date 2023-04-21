Twitter'da ücretsiz mavi tik dönemi sona erdi

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Twitter Blue aboneliği olmayan hesapların sosyal medya platformundaki mavi tik işaretleri dün akşam itibarıyla kaldırıldı. Twitter'ın sahibi Elon Musk aylık 8, yıllık 84 dolar olan Twitter Blue ücretini bazı ünlülerin adına ödediğini duyurdu. Daha önce abonelik fiyatına tepki gösteren bu kişiler; NBA yıldızı LeBron James, ünlü yazar Stephen King ve Uzay Yolu'ndaki (Star Trek) Kaptan Kirk rolüyle ünlenen William Shatner.

Twitter, önceden doğrulanmış binlerce kullanıcının mavi tikini dünden itibaren kaldırmaya başladı. Yüksek profilli medya kuruluşları da bugün itibarıyla "devlete bağlı medya" ve "kamu/hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu" etiketlerini kaybetti. Bu kuruluşlar arasında BBC de bulunuyor.

Söz konusu etiket özellikle Çin ve Rusya'dan medya kuruluşlarının hangilerinin devlet basın kuruluşu ya da hükümetin resmi kurumu olduğunun öne çıkarılması için konmuştu.

BBC geçen hafta, Twitter’ın platformdaki ana hesaplarından birine koyduğu "hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu” ibaresini "kamu tarafından finanse edilen basın kuruluşu" ibaresiyle değiştirmişti.

Beyonce ve Ronaldo da mavi tiki kaybedenler arasında

Twitter'da mavi tiklerini kaybeden ünlüler arasında pop yıldızı Beyonce ve futbolcu Ronaldo da bulunuyor.

Daha önce doğrulanmış mavi tiklerin kaldırılması sosyal medyada en çok konuşulan ve üzerine şaka yapılan konulardan biri oldu.

Dizi karakteri Ted Lasso'nun hesabında mavi tik bulunması ancak karakteri canlandıran aktör Jason Sudeikis'in doğrulanmış hesabını kaybetmesi dikkat çekti.

ABD'li rapçi Ice T, tiklerin gereksiz olduğu konusundaki tartışmaya, "Mavi tikleri tartışıyor olmamız bile toplumda üzücü bir an" sözleriyle katıldı.

Twitter, doğrulama özelliğini ilk kez 2009'da, eski bir profesyonel beyzbol oyuncusunun sahte hesaplar nedeniyle kendisine dava açmasının ardından uygulamaya koymuştu.

Mavi tik zamanla bir statü ve otorite sembolü haline geldi. Ancak Musk, Twitter kullanıcılarının doğrulama için ödeme yapmasını istiyor.

Mavi tikten para kazanma kararı, platformda büyük bir kültür ve güç kaymasına yol açabilir.

Doğrulamanın başlamasından önceki günlerde Kanye West, Shaquille O'Neal ve Ewan McGregor, Twitter'da taklit edilme hakkında konuşan ilk ünlüler arasındaydı. Artık bir ünlünün takipçi sayısı, ünlü ile sahtekar arasındaki farkı anlamanın tek yolu olabilir.

Mavi tik olmaması dezenformasyona yol açabilir

Twitter'ın yeni doğrulama planı kapsamında altın, gri ve mavi tikler, bir hesabın nasıl doğrulandığı konusunda daha fazla bilgi verecek.

Ancak doğrulama eksikliği şimdilik kafa karışıklığına neden oluyor. New York City'de yeni bir kullanıcı, hükümeti temsil eden "gerçek Twitter hesabı" olduğunu iddia etti.

Uzmanlar, bunların yanlış bilgilerin yayılmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Musk, doğrulamayı kaldırma kararının arkasında, sitedeki paylaşımları demokratikleştirme amacının olduğunu söyledi. Ancak Twitter Blue abonelerinin, "Sizin için" özelliğinin kendilerine özel olması dahil önceliklere sahip olacağı biliniyor.

Sosyal medya gözlemcileri ve uzmanları, ücretli doğrulama ile sitedeki yanlış bilgi akışının artacağını düşünüyor. Bu durum reklam verenleri korkutabilir.

Acının değişimin bir parçası olduğunu söyleyen Musk ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "İyi bir yere gittiğimizi hissediyorum. Genel olarak, trendin çok iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

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