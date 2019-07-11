Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. Erişim sıkıntısı yaşanılan Twitter'da akış yenilenmedi. Yaklaşık yarım saatlik bir problemin ardından Twitter'da erişim sıkıntısı düzeldi.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 2019

Twitter çöktü mü? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Twitter'da, "Tweetler şu anda yüklenemiyor. Tekrar denemek için lütfen dokunun" şeklinde bir uyarı yazısı çıkıyor. Edinilen bilgilere göre dünya genelinde Twitter'a erişim sorunu yaşandı.

TWİTTER DÜZELDİ!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.