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Twitter çöktü mü, kapatıldı mı? 1 Mart 2023 Twitter'da sayfa yenileme (Güncelleme) sorunu! Twitter'a ne oldu?

Twitter'da sayfa yenileme sorunu! Twitter çöktü mü?

Twitter'da saat 13.15 itibarıyla sayfa yenileme işlemi yapılamıyor. Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağında yaşanan sorun nedeniyle atılan yeni tweet'ler, yanıtlar ve rtwet'ler görülmüyor. Peki, Twitter çöktü mü, kapatıldı mı? İşte merak edilen soruyla ilgili detaylar...

Giriş: 01.03.2023 - 14:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter kapatıldı mı? Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağına giren kullanıcılar saat 13.15 itibarıyla platformu güncellemek istediklerinde güncelleme yapamadılar. 

     

  • Sayfayı güncelleyenlerin karşısına "Hoş Geldiniz!" ya da "Yeniden Deneyin" yazılı butonlar geliyor.

    Bu butonlara tıklandığında ise sayfa yeniden güncelleme için beklemye alınıyor ya da takipçi listesi gösteriliyor. Sorunun ne olduğu ve ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor.

     

  • YENİ GÜNCELLEMELER YAPTI

    Twitter, son dönemde birçok güncellemeyi de devreye almıştı.

    İngiliz yayın organı Daily Mail'e haberine göre, Twitter geçen ay ABD'deki kullanıcılar için Twitter Blue hizmetini değiştirmiş ve böylece 4 bin karaktere kadar tweet gönderebilmenin önünü açmıştı.

    Bu adımın üzerinden geçen birkaç saat sonra ise şirket, Twitter'ın 'beklendiği gibi çalışmadığını' ve sorunu çözmeye çalıştığını bildirmişti.

    Karakter sınırlaması güncellemesininnin, bazı kullanıcıların tweet atmasına veya diğer hesapları takip etmesine engel olan teknik soruna neden olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

     

    Twitter, yaşanan erişim sıkıntısından saatler önce ise, güvenlik politikaları kapsamında değişikliğe gitmiş ve 'sıfır tolerans' politikasını duyurmuştu.

     

    Getirilen yeni politika ile birlikte Twitter’da şiddet tehditleri, zarar dilekleri, şiddetin kışkırtılması ve yüceltilmesi tamamen yasaklandı. Twitter, bu eylemlerde bulunan hesapları kalıcı olarak kapatmayı hedeflerken, içeriğinin ciddiyetine bağlı olarak hesapları geçici olarak askıya almayı da değerlendirecek.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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