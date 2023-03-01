YENİ GÜNCELLEMELER YAPTI

Twitter, son dönemde birçok güncellemeyi de devreye almıştı.

İngiliz yayın organı Daily Mail'e haberine göre, Twitter geçen ay ABD'deki kullanıcılar için Twitter Blue hizmetini değiştirmiş ve böylece 4 bin karaktere kadar tweet gönderebilmenin önünü açmıştı.

Bu adımın üzerinden geçen birkaç saat sonra ise şirket, Twitter'ın 'beklendiği gibi çalışmadığını' ve sorunu çözmeye çalıştığını bildirmişti.

Karakter sınırlaması güncellemesininnin, bazı kullanıcıların tweet atmasına veya diğer hesapları takip etmesine engel olan teknik soruna neden olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Twitter, yaşanan erişim sıkıntısından saatler önce ise, güvenlik politikaları kapsamında değişikliğe gitmiş ve 'sıfır tolerans' politikasını duyurmuştu.

Getirilen yeni politika ile birlikte Twitter’da şiddet tehditleri, zarar dilekleri, şiddetin kışkırtılması ve yüceltilmesi tamamen yasaklandı. Twitter, bu eylemlerde bulunan hesapları kalıcı olarak kapatmayı hedeflerken, içeriğinin ciddiyetine bağlı olarak hesapları geçici olarak askıya almayı da değerlendirecek.