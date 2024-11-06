Borusan Müzik Evi, her yıl olduğu gibi bu sezon da müzikseverleri heyecan verici bir konser programıyla buluşturuyor. Sezonun ilk konseri, Berke Can Özcan’ın “Twin Rocks” albümünün ilk canlı performansıyla 9 Kasım Cumartesi günü saat 21.00’de gerçekleşecek. Özcan, daha evvel Borusan Müzik Evi’nde konser verdiği müzisyen dostları Arve Henriksen (trompet) ve Jonah Parzen-Johnson’ın (saksofon) yanı sıra, Ozan Tekin (piyano, synthesizer) ve Ozan Kısaparmak’la (bas gitar) birlikte sahnede olacak.

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Özcan’ın “Twin Rocks” albümü dinleyenleri Likya Yolu’nun derinliklerine doğru etkileyici bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Albümündeki eserleri oluştururken bu yol boyunca karşılaştığı manzaralardan esinlenen Özcan, doğadan farklı seslerle derinleştirdiği albümünü Borusan Müzik Evi’ndeki dinleyicilerle canlı olarak ilk kez paylaşacak.

Klasik müzikten caza, dünya müziklerinden çağdaş müziğe kadar geniş bir yelpazede programlar oluşturan Borusan Müzik Evi, açılış konserinin hemen ardından 3. Noise İstanbul Festivali ile programına tüm hızıyla devam edecek.