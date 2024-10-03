Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Twente ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasında Union Saint - Gilloise'i 2-1 ile geçen sarı-lacivertliler, ligde de Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek. Peki Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Twente - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri…
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Twente’ye konuk oluyor. Temsilcimiz, Hollanda ekibiyle 5. resmi maçına çıkıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Jose Mourinho’nun yönetimindeki Fenerbahçe'de 5 isim kadroda yer almıyor. Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek. Peki Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Twente – Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve saati.
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TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho’nun öğrencileri, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Twente - Fenerbahçe maçı, 3 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak ve Twente Stadı’nda oynanacak.
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TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Twente - Fenerbahçe maçı, TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
Müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.
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TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LER
TWENTE: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Vlap, Regeer, Steijn, Lammers, Van Wolfswinkel, Van Bergen
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko (En-Nesyri)
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FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.
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5 İSİM KADRODA YER ALMIYOR
Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor.
Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent, Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.
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FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko.
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FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
3 Ekim | Twente-Fenerbahçe
24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United
7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe
28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe
11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao
23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon
30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe