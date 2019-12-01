Hollanda Ligi Eredivisie'de 15. hafta karşılaşmasında Twente, Ajax'ı konuk etti.

De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Ajax'ın 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 32., 51., ve 70. dakikalarda Noa Lang, 61. ve 90+6. dakikada Klaas-Jan Huntelaar kaydetti. Ev sahibi Twente'nin gollerini ise 15. dakikada Keito Nakamura ve 19. dakikada Aitor Cantalapiedra attı.

Ajax'ın 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Noa Lang, Hollanda Ligi'nde ilk kez bir maça 11'de başladı ve hat-trick yaptı.

Eredivisie'de üst üste 9. maçını da kazanan Ajax, puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. maçını da kaybeden Twente ise 18 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı. Ajax, gelecek hafta Willem II'yi konuk edecek. Twente ise Ado Den Haag deplasmanına gidecek.

Hat-trick yapan Noa Lang'ın küçük yaşta Beşiktaş formasıyla çekilen fotoğrafı da gündeme oturdu.