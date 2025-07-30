Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Voleybol TVF'den Simge Aköz açıklaması - Voleybol Haberleri

        TVF'den Simge Aköz açıklaması

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), milli voleybolcu Simge Aköz'ün sağ el birinci parmak metakarpofalangeal eklemindeki bağ yaralanmasından dolayı tedavisinin cerrahi müdahaleyle sürdürüleceğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:20 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TVF'den Simge Aköz açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        TVF, milli voleybolcu Simge Aköz’ün, sağ el birinci parmağında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Açıklamada sakatlığın FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) sürecinde yaşandığı ve Aköz'ün özel koruyucu ekipmanla turnuvayı tamamladığı belirtildi.

        Konuyla ilgili TVF’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2024-2025 kulüp sezonunun sonunda sağ el birinci parmak metakarpofalangeal (MKF) ekleminde bağ yaralanması yaşayan sporcumuz Simge Aköz, yapılan değerlendirmeler sonucunda milli takım sezonuna devam etme kararı almış; FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) sürecini özel koruyucu ekipman eşliğinde sorunsuz bir şekilde tamamlamıştır. Bu süreçte gerçekleştirilen düzenli kontroller ve yakın takipler neticesinde, ağrıları artan sporcumuzun tedavisinin cerrahi müdahale ile sürdürülmesinin daha uygun olacağına; kendisi, Eczacıbaşı Spor Kulübü sağlık ekibi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sağlık Kurulu tarafından ortak bir görüş birliğiyle karar verilmiştir. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın VNL turnuvasında kaptanlık görevini de üstlenen değerli sporcumuza geçireceği tedavi sürecinde şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; milli takımımıza sunduğu katkılar ve özverili emekleri için gönülden teşekkür ediyorum"

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Habertürk Anasayfa