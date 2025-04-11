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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı listesi 11 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı listesi 11 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Cuma günü ekranda birbirinden farklı türde yapım izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranında Bir Zamanlar İstanbul, Kanal D ekranında Arka Sokaklar, Star TV ekranında Gülen Gözler adlı sinema filmi, ATV ekranında Sustalı Ceylan dizisi, Show TV'de Kızılcık Şerbeti yayınlanacak. İşte tüm kanalların tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:16
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        • 1

          Tv yayın akışı listesinde ekrana gelecek yapımlar öğreniliyor. Peki bugün TV'de hangi dizi ve filmler var saat kaçta yayınlanacak? İşte 11 Nisan tv yayın akışı

        • 2

          SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kızılcık Şerbeti

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Deha

          02:30 Siyah Kalp

          04:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Gülen Gözler

          22:00 Nalan

          00:00 Nalan

          02:00 Sefirin Kızı

          04:30 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

          05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.55 Hayallerinin Peşinde

          06.45 Vuslat

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          14.45 Teşkilat

          17.40 Lingo Türkiye

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Bir Zamanlar İstanbul

          00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Eşref Rüya

          02:45 Yargı

          04:45 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV KANAL YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Sustalı Ceylan

          23:20 Sustalı Ceylan

          02:00 Sustalı Ceylan

          04:50 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7
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