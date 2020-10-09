Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Lion 'Yabancı Sinema'

02.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Çocukluk

00.45 Zümrüdüanka

03.15 Zuhal Topal'la Sofrada

04.45 Temizlik Benim İşim

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Babil

00.20 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03.10 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Erkenci Kuş



KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Geleceğe Dönüş 3 'Yabancı Sinema'

02.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış. Büyük Selçuklu

22.40 3'te 3

00.25 Benim Adım Melek

03.30 Seksenler

04.20 Fazlası Zarar