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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 8 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 8 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı program yayınlanacak. Show TV, Kanal D, TRT1, Now TV, Star TV yayın akışlarında yayınlanacak yapımlar duyuruldu. Bu akşam Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 7, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, Now TV'de Recep İvedik 7 izleyiciyle buluşacak. İşte, 8 Nisan 2025 Salı tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:18
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        • 1

          Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. 8 Nisan Salı günü Tv'de Kanal D'de Hızlı Ve Öfkeli 7, NOW TV'de Recep İvedik 7, TRT 1'De Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV'de Bahar dizisi, Star TV'de Kral Kaybederse yeni bölüm yayınlanacak.

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Deha

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          00:15 Sahipsizler

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Bir Gece Masalı

          00:20 Sustalı Ceylan

          03:00 Kuruluş Osman

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          06:45 Vuslat

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:40 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:15 Bir Zamanlar İstanbul

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

          22:45 Hızlı ve Öfkeli 7

          01:30 Uzaylı Tehdidi

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7
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