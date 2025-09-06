Bugün televizyonda neler var? 6 Eylül Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı program, dizi, film, yarışma gibi içerikler izleyici karşısına çıkıyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 6 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre bu akşam sezon finali yapan bir dizi, yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Filenin Sultanları'nın tarihi maçı da ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 6 Eylül 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
- 1
‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, 6 Eylül Cumartesi günü kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından yanıt arıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu akşam Gönül Dağı dizisi, yeni sezonu açacak ve ekran macerasına kaldığı yerden devam edecek. Filenin Sultanları’nın tarihi maçı da TRT 1’de voleybolseverleri bekliyor olacak. İşte, 6 Eylül 2025 TV yayın akışı...
- 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
14:45 Güler Misin Ağlar Mısın
16:45 Yoksul
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Cehennem Melekleri
02:15 Yoksul
03:30 Güler Misin Ağlar Mısın
- 3
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Gözleri Karadeniz
12:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
13:50 Kardeşim Benim 2
16:10 Gözleri Karadeniz
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Gözleri Karadeniz
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
-
- 4
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
16:30 Kuralsız Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Derinlerdeki Dehşet
22:15 Eşref Rüya
00:30 Katakulli: Tam Zamanı
02:00 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
- 5
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın
11:45 Sahipsizler
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Özür Dilerim
22:15 Özür Dilerim
00:30 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
- 6
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28 İstiklal Marşı
05.30 Benim Güzel Ailem
08.00 Hayallerinin Peşinde
09.00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"
10.50 Set Sayısı
11.30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Yarı Final Karşılaşması "Japonya-Türkiye"
13.30 Set Sayısı
14.00 Yeşil Deniz
17.45 3'Te 3
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı (Yeni bölüm)
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.50 Seksenler
03.30 Yeşil Deniz
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kirli Sepeti
13.45 Yasak Elma
16.00 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Eski Köye Yeni Adet
22.30 Şevkat Yerimdar
23.00 Gündem Futbol
01.00 İlk Buluşma
02.15 Her Yerde Sen
04.15 Son Yaz
06.00 Karagül
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
6 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
- 9