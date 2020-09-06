Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazrakşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Eylül pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22.15 Süt Kardeşler

23.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Ana Haber

20.00 Menajerimi Ara

23.00 Bir Demet Tiyatro

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1

22.45 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Maria ile Mustafa

22.30 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.50 Tövbeler Olsun

21.45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Sırbistan-Türkiye"

22.45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Sırbistan-Türkiye"

23.45 Tövbeler Olsun