Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 5 Eylül CumartesiShow TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Sezon)

00.15 Hokkabaz 'Yabancı Film'

01.45 Hokkabaz 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Zümrüdüanka

23.00 Bay Yanlış

01.30 Şevkat Yerimdar

04.00 Kadın

05.45 Hayat Sevince Güzel

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İntikam Oyunu

22.00 Bir Demet Tiyatro

23.45 Ölüm Dövüşü

01.30 Ölüm Dövüşü

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çatı Katı Aşk 'Dizi'

00.15 Yeni Hayat

02.30 Siyah Beyaz Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

18.20 atv Haber

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Transformers 5

22.50 Karanlık Sular

00.35 Karanlık Sular

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

23.45 Benim Adım Melek

03.05 Filinta

04.50 Yedi Numara

05.35 Nostalji Kuşağı "uğurlugiller"