Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve programlar yayınlanacak. Yayın akışına göre bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımların neler olduğu ve saat kaçta ekranlara geleceği merak ediliyor. İşte 4 Temmuz TV yayın akışına göre Pazartesi bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...