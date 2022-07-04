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TV yayın akışı 4 Temmuz 2022 Pazartesi: Bugün TV'de neler var? ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı

TV Yayın akışı 4 Temmuz 2022! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

TV yayın akışı bugün televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kanallar her gün resmi siteleri üzerinden bugün yayınlanacak dizi, film ve programları paylaşıyor. 4 Temmuz TV yayın akışına göre; Demet Akbağ ile Güldürme Beni, Uzay Yolcuları, Sevmek Zamanı, Ah Nerede, Bumble Bee yapımları ekrana geldi. İşte ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, TV8, FOX TV, Show TV yayın akışı

04.07.2022 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve programlar yayınlanacak. Yayın akışına göre bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımların neler olduğu ve saat kaçta ekranlara geleceği merak ediliyor. İşte 4 Temmuz TV yayın akışına göre Pazartesi bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Yeni Gelin

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Demet Akbağ ile Güldürme Beni

    22:15 Demet Akbağ ile Güldürme Beni

    00:30 Enes Batur Gerçek Kahraman

    02:30 Enes Batur Gerçek Kahraman

    04:15 Aşk Laftan Anlamaz

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Küçük Ağa

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Uzay Yolcuları

    22:15 Uzay Yolcuları

    00:30 Vikingler

    02:45 Vikingler

    04:30 Magazin D Yaz

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08.00 Çalar Saat

    10.45 Ekonomi Arası

    10.50 Sen Çal Kapımı

    13.15 Kadının Eseri

    14.00 Tozluyaka

    16.00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

    20.00 Tozluyaka

    00.45 Senden Daha Güzel

    03.15 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kuruluş Osman

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Destan

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Aşk Sana Benzer

    16:15 Kardeşlerim

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Sevmek Zamanı

    23:45 13 Dakika

    01:45 Sevmek Zamanı

    05:15 Kuruluş Osman

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