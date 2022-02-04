Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Şubat Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

23:15 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Annemizi Saklarken

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 En Güzel Bölüm

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Orta Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Tek Yürek

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

23:45 3'Te 3

01:20 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

03:35 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

05:45 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Ödeşme Zamanı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular