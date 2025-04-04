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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 4 NİSAN 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam diziler yayınlanacak mı? Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 4 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam diziler yayınlanacak mı?

        TV yayın akışı 4 Nisan 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Bugün yayınlanacak yapımları izlemek isteyenler kanalların TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu hafta bayram haftası olması nedeniyle diziler tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar İstanbul, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Yalı Çapkını dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, diziler yayınlanacak mı? İşte 4 Nisan 2025 Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:54
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        • 1

          4 Nisan Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bu hafta diziler tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Bu akşam yayınlanacak olan dizilerin akıbetini merak eden izleyiciler ise kanalların yayın akışı listelerini incelemeye başladı. Kanal kanal 4 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde. Peki, Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte, 4 Nisan 2025 Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Uzak Şehir

          02:45 Yargı

          04:45 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.50 Hayallerinin Peşinde

          06.40 Vuslat

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          15.10 Teşkilat

          17.40 Lingo Türkiye

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Bir Zamanlar İstanbul

          02.35 Seksenler

          03.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kızılcık Şerbeti

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Siyah Kalp

          02:45 Deha

          04:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Yalı Çapkını

          00:15 Kral Kaybederse

          02:30 Tarkan: Altın Madalyon

          04:30 Sefirin Kızı

          06:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Sustalı Ceylan

          22:30 Sustalı Ceylan

          01:30 Sustalı Ceylan

          04:30 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 İlk Bakış

          08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12.30 Hudutsuz Sevda

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

          19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20.00 İllegal Hayatlar

          22.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          23.45 Orta Sayfa

          01.30 Şahane Hayatım

          04.00 Son Yaz

          06.00 Kefaret

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        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım / Canlı

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

          02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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