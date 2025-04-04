TV yayın akışı 4 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam diziler yayınlanacak mı?
TV yayın akışı 4 Nisan 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Bugün yayınlanacak yapımları izlemek isteyenler kanalların TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bu hafta bayram haftası olması nedeniyle diziler tekrar bölümleriyle ekranlara gelirken her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar İstanbul, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Yalı Çapkını dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, diziler yayınlanacak mı? İşte 4 Nisan 2025 Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı…
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4 Nisan Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bu hafta diziler tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Bu akşam yayınlanacak olan dizilerin akıbetini merak eden izleyiciler ise kanalların yayın akışı listelerini incelemeye başladı. Kanal kanal 4 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde. Peki, Bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte, 4 Nisan 2025 Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, ATV, TV8, Now TV yayın akışı…
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
02:45 Yargı
04:45 Kuzey Güney
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TRT1 YAYIN AKIŞI
05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.50 Hayallerinin Peşinde
06.40 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
15.10 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Bir Zamanlar İstanbul
02.35 Seksenler
03.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Siyah Kalp
02:45 Deha
04:45 Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Kral Kaybederse
02:30 Tarkan: Altın Madalyon
04:30 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
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ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
22:30 Sustalı Ceylan
01:30 Sustalı Ceylan
04:30 Hercai
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NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Hudutsuz Sevda
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 İllegal Hayatlar
22.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
23.45 Orta Sayfa
01.30 Şahane Hayatım
04.00 Son Yaz
06.00 Kefaret
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
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