Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Bay Yanlış

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Arka Sokaklar

23:30 Rocky 5

STAR TV YAYIN AKIŞI

21:45 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

23:45 Kardeş Payı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Çelik Adam

22:55 Pelin Çift

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Kırmızı Oda