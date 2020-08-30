Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. PAzar akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 30 Ağustos Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı (yerli film)

21.45 Süt Kardeşler (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Şevkat Yerimdar (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Parker (yabancı film)

22.30 Bir Demet Tiyatro (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)

20.30 Cumhurbaşkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.30 Cumhurbaşkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

22.00 Son Mektup (yerli film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

20.30 Cumhurbaşkanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Yerli Snema

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)