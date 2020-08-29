Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 29 Ağustos Cumartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yaparsın Aşkım



STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Menajerimi Ara

23:15 Bir Demet Tiyatro

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çatı Katı Aşk

23:30 Suikastçilerin Şifresi

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Zamanda Kıvrılma

22:00 Hobbit 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Kalk Gidelim

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye