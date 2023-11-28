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        Haberler Televizyon TV Yayın akışı: 28 Kasım 2023 Salı! Bugün TV'de neler var? İşte SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? 28 Kasım Salı TV yayın akışı belli oldu!

        Vaktini televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 28 Kasım Salı akşamı; Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yabani, MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 28 Kasım Salı SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışıTV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:36
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        • 1

          Bugün televizyonda birçok film ve program yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 28 Kasım bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 28 Kasım Salı akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Aile

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          03:00 Aile

          05:30 Yeni Gelin

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kiralık Aşk

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yerli Sinema Düğün Dernek

          22:30 Sakla Beni

          00:30 Yerli Sinema Düğün Dernek

          03:00 Kiralık Aşk

          05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

        • 4

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          06:10 İncir Ağacı

          07:05 Elimi Bırakma

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          15:00 Diriliş Ertuğrul

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Kod Adı Kırlangıç

          22:20 Yabancı Sinema İntikam Vakti

          01:20 Yerli Dizi

          03:50 Seksenler

          05:10 Lingo

        • 5

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:15 Yabani

          19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

          20:00 Yabani

          00:00 Şahane Hayatım

          02:30 Yaz Şarkısı

          04:45 Aşk Yeniden

          06:00 Bay Yanlış

        • 6

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          06:00 Yargı

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk ve Umut

          17:30 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Üç Kız Kardeş

          00:15 Dilek Taşı

          02:45 Aşk ve Umut

          04:00 Poyraz Karayel

        • 7

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Şahane Hayatım

          19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

          20:00 Bambaşka Biri

          00:00 Yabani

          02:45 Şahane Hayatım

          05:15 Aşk Yeniden

          06:00 Bay Yanlış

        • 8

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          00:20 Safir

          03:20 Mutfak Bahane

          05:20 Cennet’in Gözyaşları

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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