Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Şeref Sözü

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hafız Yusuf Efendi

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Güvercin / Final

23:15 Ateşle ile Yangın

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kuruluş Osman

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:25 Doğrusu Ne?

19:30 Mevlid Kandili

21:00 Benim Adım Melek

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir