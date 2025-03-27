Tv yayın akışı: 27 Mart bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Tv yayın akışı: 27 Mart bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Dizi, yarışma programları, ana haber bülteni gibi daha birçok içerik bugün ekrana gelecek. 27 Mart Perşembe ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Peki bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

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TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

06.55 Vuslat

10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Vefa Sultan

14.35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

18.00 Ramazan Sevinci

19.45 Ana Haber

20.05 İddiaların Aksine

20.10 Yabancı Sinema "Çağrı Filmi"

23.45 Vefa Sultan

01.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03.50 Sahur Bereketi

KANAL D YAYIN AKIŞI

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11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 İnci Taneleri 00:15 Eşref Rüya 02:45 Çatı Katı Aşk 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri 17:00 Kiralık Aşk 19:00 Star Haber 20:00 Deliha 2 22:30 Deliha 2 00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema 02:30 Sefirin Kızı 04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Siyah Kalp 00:15 Kızılcık Şerbeti 02:45 Bahar 04:45 Deha ATV KANAL YAYIN AKIŞI 06:30 Zembilli 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da REKLAM 19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:45 atv Ana Haber 20:00 Başka Bir Gün

00:20 Kardelenler 03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 06:00 Tuzak 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm 08:30 Gel Konuşalım / Canlı 12:15 Survivor All Star-Gönüllüler 13:15 Survivor Panorama / Canlı 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan