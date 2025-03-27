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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 27 Mart bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı: 27 Mart bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışında yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Haber bültenlerinden sevilen dizilere, yarışma programlarından yemek tariflerine kadar geniş bir içerik sunan kanalların yayın akışları merak ediliyor. İşte, tüm kanalların yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:34
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        Tv yayın akışı
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        Dizi, yarışma programları, ana haber bülteni gibi daha birçok içerik bugün ekrana gelecek. 27 Mart Perşembe ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Peki bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

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        TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

        06.55 Vuslat

        10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Vefa Sultan

        14.35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17.40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

        18.00 Ramazan Sevinci

        19.45 Ana Haber

        20.05 İddiaların Aksine

        20.10 Yabancı Sinema "Çağrı Filmi"

        23.45 Vefa Sultan

        01.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        03.50 Sahur Bereketi

        KANAL D YAYIN AKIŞI

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        11:00 Yaprak Dökümü

        12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:15 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Çatı Katı Aşk

        03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

        17:00 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Deliha 2

        22:30 Deliha 2

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Sefirin Kızı

        04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

        SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Bahar

        04:45 Deha

        ATV KANAL YAYIN AKIŞI

        06:30 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

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        19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:45 atv Ana Haber

        20:00 Başka Bir Gün

        00:20 Kardelenler

        03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Canlı

        12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

        13:15 Survivor Panorama / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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