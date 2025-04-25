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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 25 NİSAN 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 25 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        25 Nisan 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Sustalı Ceylan gibi diziler ekrana gelecekken yerli filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 25 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 08:35 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:35
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        • 1

          İzleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 25 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün kanallarda hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği belli oldu. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 25 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Bu Sabah

          10:00 – Kızılcık Şerbeti

          12:30 – Gelin Evi

          15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 – Show Ana Haber

          20:00 – Kızılcık Şerbeti

          00:15 – Bahar

          02:30 – Deha

          04:45 – Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 – Güne Başlarken

          09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 – Kiralık Aşk

          19:00 – Star Haber

          20:00 – Erkek Güzeli Sefil Bilo

          22:00 – Sahipsizler

          01:15 – Nalan

          03:00 – Sefirin Kızı

          05:00 – Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 – Kavak Yelleri

          09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 – Yaprak Dökümü

          13:30 – Gelinim Mutfakta

          16:45 – Arka Sokaklar

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – Arka Sokaklar

          00:15 – Uzak Şehir

          02:45 – Yargı

          04:45 – Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 – Kahvaltı Haberleri

          08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 – atv Gün Ortası

          14:00 – Mutfak Bahane

          16:00 – Esra Erol’da

          19:00 – atv Ana Haber

          20:00 – Sustalı Ceylan

          23:30 – Can Borcu

          02:10 – Bir Gece Masalı

          05:00 – Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:40 – Vuslat

          10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 – Seksenler

          14:40 – Teşkilat

          17:40 – Lingo Türkiye

          19:00 – Ana Haber

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 – Bir Zamanlar İstanbul

          00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:55 – Teşkilat

          05:10 – Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 – İlk Bakış

          08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 – Hudutsuz Sevda

          13:30 – En Hamarat Benim

          16:30 – Karagül

          19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 – Üçlü Pürüz

          22:00 – Maskeli Beşler İntikam Peşinde

          23:45 – Orta Sayfa

          01:30 – Şahane Hayatım

          04:00 – Her Yerde Sen

          06:00 – Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 – Tuzak

          07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 – Gel Konuşalım

          10:55 – Survivor Panorama

          12:30 – İşte Benim Stilim

          16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler

          00:15 – Survivor Ekstra

          01:30 – İşte Benim Stilim

          04:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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