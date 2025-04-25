İzleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 25 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün kanallarda hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği belli oldu. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 25 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...