TV yayın akışı 25 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
25 Nisan 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Sustalı Ceylan gibi diziler ekrana gelecekken yerli filmler de sinemaseverlerle buluşacak. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 25 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
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İzleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 25 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün kanallarda hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği belli oldu. Peki, Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 25 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah
10:00 – Kızılcık Şerbeti
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Kızılcık Şerbeti
00:15 – Bahar
02:30 – Deha
04:45 – Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Kiralık Aşk
19:00 – Star Haber
20:00 – Erkek Güzeli Sefil Bilo
22:00 – Sahipsizler
01:15 – Nalan
03:00 – Sefirin Kızı
05:00 – Kiralık Aşk
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
13:30 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Arka Sokaklar
00:15 – Uzak Şehir
02:45 – Yargı
04:45 – Poyraz Karayel
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ATV YAYIN AKIŞI
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Sustalı Ceylan
23:30 – Can Borcu
02:10 – Bir Gece Masalı
05:00 – Hercai
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TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:40 – Vuslat
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:40 – Teşkilat
17:40 – Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Bir Zamanlar İstanbul
00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı
02:55 – Teşkilat
05:10 – Seksenler
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Hudutsuz Sevda
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Karagül
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Üçlü Pürüz
22:00 – Maskeli Beşler İntikam Peşinde
23:45 – Orta Sayfa
01:30 – Şahane Hayatım
04:00 – Her Yerde Sen
06:00 – Kefaret
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Gel Konuşalım
10:55 – Survivor Panorama
12:30 – İşte Benim Stilim
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler
00:15 – Survivor Ekstra
01:30 – İşte Benim Stilim
04:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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