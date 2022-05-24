Günün TV yayın akışı belli oldu. 24 Mayıs Salı TV'de hangi yapımların olduğu merak ediliyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. İşte, 24 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...